Минэкономразвития: инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%

Инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ, сообщает агентство «Прайм».

Глава ведомства отметил, что прогноз улучшен на два процентных пункта по сравнению с оценкой сделанной в сентябре 2022 года.