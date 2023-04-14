Минэкономразвития: инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%

Инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ, сообщает агентство «Прайм».

Глава ведомства отметил, что прогноз улучшен на два процентных пункта по сравнению с оценкой сделанной в сентябре 2022 года.

Путин допустил, что инфляция по итогам апреля может опуститься ниже трёх процентов

По его словам, на это повлияло то, что не будет индексации тарифов, кроме того, на улучшение прогноза повлиял и хороший урожай прошлого года.

Решетников также представил данные Минэкономразвития, согласно которым инфляция в России в годовом выражении на этой неделе замедлилась до 3,15% против 3,29% семью днями ранее.

Ранее Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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