Минэкономразвития: инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%
Инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ, сообщает агентство «Прайм».
Глава ведомства отметил, что прогноз улучшен на два процентных пункта по сравнению с оценкой сделанной в сентябре 2022 года.
По его словам, на это повлияло то, что не будет индексации тарифов, кроме того, на улучшение прогноза повлиял и хороший урожай прошлого года.
Решетников также представил данные Минэкономразвития, согласно которым инфляция в России в годовом выражении на этой неделе замедлилась до 3,15% против 3,29% семью днями ранее.
Ранее Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru