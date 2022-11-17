МИД: Поставки российских удобрений в мире сократились почти на 40% из-за санкций

«С марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортёры недополучили 8 млн т продукции, которой достаточно для производства 25 млн т продовольствия, чтобы накормить 105 млн человек», — цитирует дипломата РИА Новости.

Вершинин отметил, что российские производители и поставщики фактически продолжают сталкиваться с «блокирующим эффектом перевыполнения» санкций, несмотря на то, что США и Евросоюз говорят об изъятии российской сельхозпродукции из односторонних рестрикций, сообщает RT.

Ранее в ООН сообщили, что отправка первого из заблокированных в Европе корабля с российскими удобрениями в Малави запланирована на ближайшую неделю, пишет Ura.ru.

