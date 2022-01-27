Медведев указал Обаме на место

«Где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается», - подчеркнул Медведев, отметив, что с ней не произошло «ничего сверхстрашного».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью.