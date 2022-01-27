Медведев указал Обаме на место

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ведущими российскими СМИ, комментируя ситуацию с санкциями, указал экс-президенту США Бараку Обаме «на место».

Он напомнил, как представитель Вашингтона говорил, что экономика России из-за санкций была «разорвана в клочья».

«Дальше угрожать?»: Политолог объяснил отказ Путина ехать в Мюнхен

«Где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается», - подчеркнул Медведев, отметив, что с ней не произошло «ничего сверхстрашного».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПолитикаРоссияСШАБарак ОбамаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры