Медучреждения Москвы получили более 1,2 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам
Медицинские учреждения Москвы получили свыше 1,2 млн упаковок лекарств по двум офсетным контрактам. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что поставки начали «Биокад» и Московский эндокринный завод. Ефимов напомнил, что столица с 2017 года заключила с инвесторами 12 офсетных контрактов в социально значимых направлениях.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что Московский эндокринный завод поставил свыше 300 тысяч упаковок лекарств. Это, в частности, анальгезирующие и противомикробные средства, а также лекарства для лечения артериальной гипертензии и глаукомы.
Офсетный контракт с Московским эндокринным заводом город подписал в 2021 году. По условиям соглашения инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории Москвы производство противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. Взамен город будет приобретать продукцию в течение восьми лет.
С 2017 года власти Москвы заключили 12 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, а также систем хранения документов. Совокупный объем инвестиций составит более 19 миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru