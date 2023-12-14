МЭА: Доходы России от нефтяного экспорта снизились на 17%
В ноябре 2023 года Россия сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с). Одновременно с этим доходы РФ от нефтяных поставок за рубеж снизились на 17% к октябрю, до $15,2 млрд, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).
Выручка по нефтепродуктам в месячном выражении упала на $800 млн. Доход от продажи нефти при этом сократился на $2,4 млрд. Это связано с падением цен на российскую нефть. В частности, цена Urals упала ниже ценового потолка западных стран в $60 за баррель.
Добыча нефти в России в ноябре составила 9,5 млн б/с, снизившись на 30 тыс. б/с в сравнении с показателем октября. По итогам октября доходы России от нефтяных поставок за рубеж снизились на $25 млн - до $18,34 млрд, уточняют в МЭА.
Ранее Минфин сообщил, что по итогам января-ноября нефтегазовые доходы российского федерального бюджета сократились на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкое снижение в ведомстве также связали с падение биржевых цен на нефть марки Urals в начале года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru