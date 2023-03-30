Маск раскритиковал монетарную политику США

Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, написал в твиттере Илон Маск.

Экономике США предрекли крах из-за ослабления доллара

Комментируя пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ, отметившей о потере долларом статуса резервной валюты, Маск заявил что тому виной жесткая политика Вашингтона в сочетании с избыточными госрасходами, из-за которых третьи страны вынуждены «поглощать значительную часть инфляции Штатов».

Ранее Бразилия и Китай договорились торговать в юанях. Кроме того, страны создадут клиринговую палату, которая обеспечит расчеты без доллара и кредитование в нацвалютах.

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