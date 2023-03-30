Маск раскритиковал монетарную политику США
Жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара, написал в твиттере Илон Маск.
Комментируя пост финансового аналитика Женевьев Рош-Дектэ, отметившей о потере долларом статуса резервной валюты, Маск заявил что тому виной жесткая политика Вашингтона в сочетании с избыточными госрасходами, из-за которых третьи страны вынуждены «поглощать значительную часть инфляции Штатов».
Ранее Бразилия и Китай договорились торговать в юанях. Кроме того, страны создадут клиринговую палату, которая обеспечит расчеты без доллара и кредитование в нацвалютах.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- В России возобновили программу льготного автокредитования
- Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге
- Главу Минкульта попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым
- Маск раскритиковал монетарную политику США
- Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с армией России
- Повышение призывного возраста не коснется нынешнего весеннего призыва
- Картаполов заявил, что призывников не направят служить в новые регионы
- В южном вестибюле станции метро «Лианозово» смонтировали эскалаторы
- Польша потребует от россиян осуждения СВО для допуска к Европейским играм
- Германия заявила о возможности заполнить газохранилища без газа из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru