Мантуров заявил, что в России построят 525 судов для внутренней эксплуатации

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что с 2016 года российскими предприятиями были построены более 400 судов, сообщает РИА новости.

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В ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено развитию речного судоходства, он уточнил, что это, в том числе, 54 служебно-вспомогательных, 83 дноуглубительных, 209 грузовых и 66 пассажирских и грузопассажирских судов.

«По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса «река-море», - подчеркнул он.

Мантуров добавил, что почти половина из запланированных кораблей будут построены до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные компетенции в сфере судостроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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