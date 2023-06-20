Мантуров заявил, что в России построят 525 судов для внутренней эксплуатации
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что с 2016 года российскими предприятиями были построены более 400 судов, сообщает РИА новости.
В ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено развитию речного судоходства, он уточнил, что это, в том числе, 54 служебно-вспомогательных, 83 дноуглубительных, 209 грузовых и 66 пассажирских и грузопассажирских судов.
«По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса «река-море», - подчеркнул он.
Мантуров добавил, что почти половина из запланированных кораблей будут построены до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные компетенции в сфере судостроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru