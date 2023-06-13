Мантуров: Россия создаст свой дальнемагистральный самолет

Россия разрабатывает свой собственный дальнемагистральный самолет. Об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По словам министра, российские специалисты вместе с партнерами из Китая вели работу над широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером.

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«С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения», — указал Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что совместная разработка воздушного судна продолжится. Вместе с тем российская сторона создает и свой проект самолета. Так, НИЦ Институт имени Жуковского исследует новые технологии и определяет облик лайнера в рамках научно-исследовательской работы «Интеграл», пишет Газета.ру.

По словам Мантурова, новый самолет может подняться в воздух в 2028-2030 годах, «но точно не раньше», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СамолетыМинпромторгДенис Мантуров

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