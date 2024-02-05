Мантуров: Производство на бывшем заводе Hyundai возобновится во II квартале

Производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге будет возобновлено во II квартале 2024 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он отметил, что производить серийные автомобили рассчитывают начать в регионе уже «в ближайшее время», точной даты вице-премьер не назвал.

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Ранее власти одобрили продажу завода южнокорейской компании Hyundai в Санкт-Петербурге, автопроизводитель и компания «Арт-Финанс» уточняли параметры сделки.

26 января компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». В собственность «Арт-Финанс» перешли два завода в Санкт-Петербурге: в промзоне Каменка и в промзоне Шушары, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астакович
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