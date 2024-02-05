Мантуров: Производство на бывшем заводе Hyundai возобновится во II квартале
Производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге будет возобновлено во II квартале 2024 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Он отметил, что производить серийные автомобили рассчитывают начать в регионе уже «в ближайшее время», точной даты вице-премьер не назвал.
Ранее власти одобрили продажу завода южнокорейской компании Hyundai в Санкт-Петербурге, автопроизводитель и компания «Арт-Финанс» уточняли параметры сделки.
26 января компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». В собственность «Арт-Финанс» перешли два завода в Санкт-Петербурге: в промзоне Каменка и в промзоне Шушары, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bild: Фермеры в Германии заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR
- Мантуров: Производство на бывшем заводе Hyundai возобновится во II квартале
- Правительство Казахстана ушло в отставку
- Супруга экс-президента США получила Grammy за «Лучшую аудиокнигу»
- Минфин: Нефтегазовые доходы упали ниже базового уровня на 37,5 миллиарда рублей
- В Steam появился «Симулятор чушпана»
- В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека
- Иран анонсировал совместные военно-морские учения с Китаем и Россией
- СМИ: Концерт Орбакайте в Петербурге состоится
- СМИ: Зеленский может уволить начальника генштаба ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru