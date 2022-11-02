Мантуров назвал преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы России
Крупнейшим российским ретейлерам пока преждевременно планировать экспансию в новые регионы страны. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с РБК.
«Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — подчеркнул Мантуров.
По словам главы Минпромторга, ведомство взаимодействует с представителями органов власти, которые ответственны за торговлю на этих территориях. Министерство рекомендует развивать в новых регионах многоформатную торговлю.
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