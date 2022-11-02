Мантуров назвал преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы России

«Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — подчеркнул Мантуров.

По словам главы Минпромторга, ведомство взаимодействует с представителями органов власти, которые ответственны за торговлю на этих территориях. Министерство рекомендует развивать в новых регионах многоформатную торговлю.

