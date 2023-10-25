Мантуров: На роботизацию производств выделено 300 млрд рублей

«Мы сформировали бюджет. Беспрецедентный объем для этой отрасли - 300 млрд рублей до 2030 года, на трехлетку уже стоит в бюджете 138 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.

Общий объем федерального проекта с региональными и внебюджетными инвестициями составляет свыше 500 млрд рублей. Как отметил министр, по своему масштабу задача сравнима с проектом по фармацевтике, пишет телеканал «360».

По словам Мантурова, в обновленном проекте делается акцент не только на металлообрабатывающие и металлорежущие станки, но и на новое оборудование по аддитивным технологиям и робототехнике.

Владимир Путин провел встречу с главой Минпромторга накануне, напоминает RT. Мантуров доложил главе государства об итогах работы промышленного сектора за первые шесть месяцев года.

