Мантуров: На роботизацию производств выделено 300 млрд рублей
Предприятиям с государственным участием до 2030 года направят 300 млрд рублей инвестиций в робототехнику для станкостроения. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы сформировали бюджет. Беспрецедентный объем для этой отрасли - 300 млрд рублей до 2030 года, на трехлетку уже стоит в бюджете 138 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.
Общий объем федерального проекта с региональными и внебюджетными инвестициями составляет свыше 500 млрд рублей. Как отметил министр, по своему масштабу задача сравнима с проектом по фармацевтике, пишет телеканал «360».
По словам Мантурова, в обновленном проекте делается акцент не только на металлообрабатывающие и металлорежущие станки, но и на новое оборудование по аддитивным технологиям и робототехнике.
Владимир Путин провел встречу с главой Минпромторга накануне, напоминает RT. Мантуров доложил главе государства об итогах работы промышленного сектора за первые шесть месяцев года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru