Лукашенко сообщил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2022 года беспрецедентный, он составил 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лукашенко также отметил, что российские фирмы заказали у IT-компаний Белоруссии программные продукты на сумму более 300 миллионов долларов.
Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться и с территории союзного государства.
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