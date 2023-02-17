Лукашенко сообщил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии

Лукашенко также отметил, что российские фирмы заказали у IT-компаний Белоруссии программные продукты на сумму более 300 миллионов долларов.

Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться и с территории союзного государства.

