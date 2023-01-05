Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России. Об этом глава республики заявил в ходе совещания по вопросам экспорта белорусской продукции, передает БЕЛТА.

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«Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики отметил, что вопросы относительно перевалки белорусских грузов через порты в РФ решены. По словам Лукашенко, теперь остается «начинать грузить в этих портах, хотя кое-что мы уже начали грузить».

Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Белоруссия и Россия расставили точки над «i» во многих вопросах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
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