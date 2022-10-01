Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС снизили до 200 евро

Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в сумме 1000 евро временно прекратят с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что с октября на территорию союза можно будет ввезти без уплаты пошлин товары, приобретенные в онлайн-магазинах, на сумму 200 евро. В случае, если стоимость посылки выше, взимается пошлина в размере 15% стоимости, но не менее 2 евро за килограмм превышения.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 2 апреля 2023 года срок действия повышенного порога в 1000 евро. Однако это решение не было официально опубликовано, поэтому с 1 октября временно будет применяться норма о пороге в 200 евро.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПошлиныЕАЭС
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