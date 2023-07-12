Ликер Jagermeister планируют исключить из параллельного импорта

Минпромторг планирует исключить из списка параллельного импорта продукцию немецкой компании Mast-Jagermeister SE, а именно травяной ликер (биттер) Jagermeister, сообщает ТАСС.

Производитель Jägermeister приостановил поставки в Россию

В ведомстве пояснили, что решение было принято на основании обращения Калужского ликероводочного завода «Кристалл» с учётом позиции отраслевых регуляторов по данному вопросу.

«Была предоставлена консолидированная позиция... с учётом производственных возможностей российских компаний исключение продукции Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня возможно», - подчеркнули в Минпромторге.

Ранее директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов заявил, что на российском рынке много напитков, подобных ликёру Jagermeister, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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