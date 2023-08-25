Левкин: В Москве завершается разработка стратегии развития строительной отрасли

Он отметил, что развитие и формирование благоприятной городской среды повысило качество жизни москвичей и привлекло в город новых туристов. При этом он обратил внимание на вызовы, с которыми встречается строительная отрасль города.

«Ответом на них станет стратегия развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – подчеркнул Левкин.

Главной целью руководитель департамента назвал создание еще более качественной инфраструктуры. Среди основных задач - сокращение инвестиционно-строительного цикла, укрепление кадрового потенциала в строительстве, рост производительности труда, перечислил он.

Левкин напомнил, что Москва уже использует в строительной отрасли BIM-модели и роботов. В будущем машины смогут взять на себя часть физической работы при возведении зданий и отделке помещений, убежден чиновник.

Итоговой целью стратегии глава департамента назвал благополучие москвичей.

С января 2023 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил 27 новых участков для строительства домов по программе реновации.

