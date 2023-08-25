Левкин: В Москве завершается разработка стратегии развития строительной отрасли
В столице завершается разработка стратегии развития строительной отрасли, сообщил в рамках Московского урбанистического форума глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он отметил, что развитие и формирование благоприятной городской среды повысило качество жизни москвичей и привлекло в город новых туристов. При этом он обратил внимание на вызовы, с которыми встречается строительная отрасль города.
«Ответом на них станет стратегия развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – подчеркнул Левкин.
Главной целью руководитель департамента назвал создание еще более качественной инфраструктуры. Среди основных задач - сокращение инвестиционно-строительного цикла, укрепление кадрового потенциала в строительстве, рост производительности труда, перечислил он.
Левкин напомнил, что Москва уже использует в строительной отрасли BIM-модели и роботов. В будущем машины смогут взять на себя часть физической работы при возведении зданий и отделке помещений, убежден чиновник.
Итоговой целью стратегии глава департамента назвал благополучие москвичей.
С января 2023 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил 27 новых участков для строительства домов по программе реновации.
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