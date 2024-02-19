Латвия продала России виски на рекордные 251,2 млн долларов

Латвия в 2023 году поставила в Россию виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что доля Латвии составила 73% всего объёма в денежном выражении. Второе место заняла Литва, отгрузившая в РФ виски на 39 млн долларов.

Третье место в списке - у Великобритании (14,8 млн долларов). ТОП-5 замкнули Франция и Армения, которые поставили в Россию виски на семь млн долларов каждая.

Ранее российский производитель алкоголя Ladoga начал производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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