Латвия продала России виски на рекордные 251,2 млн долларов
Латвия в 2023 году поставила в Россию виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что доля Латвии составила 73% всего объёма в денежном выражении. Второе место заняла Литва, отгрузившая в РФ виски на 39 млн долларов.
Третье место в списке - у Великобритании (14,8 млн долларов). ТОП-5 замкнули Франция и Армения, которые поставили в Россию виски на семь млн долларов каждая.
Ранее российский производитель алкоголя Ladoga начал производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Испании найден мертвым летчик, угнавший российский военный вертолет
- Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
- Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков
- Дума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 20 февраля
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
- Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
- На выборах президента России будут работать около 100 наблюдателей от СНГ
- В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу
- Латвия продала России виски на рекордные 251,2 млн долларов
- СМИ: Италия и Украина заключат соглашение о гарантиях безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru