Курс евро пробил отметку в 84 рубля
12 марта 202011:29
На московской бирже курс евро вырос на 2,3%, преодолев отметку в 84 рубля.
По данным торгов на 11:09 мск, евро стоит 84,02 рубля. В последний раз европейская валюта преодолевала эту отметку 4 года назад – в феврале 2016 года. Доллар в настоящий момент стоит 74,32 рубля, сообщает RT.
На этом фоне индекс РТС упал до 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 33,85 доллара.
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