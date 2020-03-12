Курс евро пробил отметку в 84 рубля

На московской бирже курс евро вырос на 2,3%, преодолев отметку в 84 рубля.

По данным торгов на 11:09 мск, евро стоит 84,02 рубля. В последний раз европейская валюта преодолевала эту отметку 4 года назад – в феврале 2016 года. Доллар в настоящий момент стоит 74,32 рубля, сообщает RT.



На этом фоне индекс РТС упал до 1000 пунктов впервые с августа 2017 года. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 33,85 доллара.

