Курс евро превысил 92 рубля
16 июня 202319:02
Курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 25 апреля.
По состоянию на 18:47 курс европейской валюты повысился на 41 копейку до 92 рублей, на пике евро стоил 92,01 рубля.
Тем временем курс доллара растет на 46 копеек, до 84,21 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru