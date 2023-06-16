Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 25 апреля.

Первый вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс в 80-90 рублей за доллар

По состоянию на 18:47 курс европейской валюты повысился на 41 копейку до 92 рублей, на пике евро стоил 92,01 рубля.

Тем временем курс доллара растет на 46 копеек, до 84,21 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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