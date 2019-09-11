Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро пересек отметку в 72 рубля впервые с начала августа текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржи.

Так, сегодня евро снизился на 33,75 копеек к уровню закрытия торгов 10 сентября и составил 71,93 рубля. Ниже 72 рублей евро был зафиксирован последний раз 2 августа, пишет издание.

Курс доллара также незначительно снизился и на минимуме в среду стоил 65,31 рубля.

Валютные колебания происходят на фоне роста стоимости нефти. В ходе торгов в среду цена нефти марки Brent поднималась до $63,26. Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему высоких цен на нефть ожидать не стоит.

