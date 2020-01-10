Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Напомним, 24 декабря курс доллара опустился ниже отметки в 62 рублей впервые с июля 2018 года.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие факторы чаще всего способны привести к резкому изменению курса валют. По его словам, резкие изменения курса валют чаще всего происходят на фоне неожиданных событий на мировой арене.

