Курс доллара опустился ниже 61 рубля

10 января 202018:51

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 41 копейку — до 60,89 рубля.

Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля.

Рубль резко окреп

Напомним, 24 декабря курс доллара опустился ниже отметки в 62 рублей впервые с июля 2018 года.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие факторы чаще всего способны привести к резкому изменению курса валют. По его словам, резкие изменения курса валют чаще всего происходят на фоне неожиданных событий на мировой арене.

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ФОТО: pxhere.com
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