Курс доллара опустился ниже 61 рубля
Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 41 копейку — до 60,89 рубля.
Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля.
Напомним, 24 декабря курс доллара опустился ниже отметки в 62 рублей впервые с июля 2018 года.
Ранее экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие факторы чаще всего способны привести к резкому изменению курса валют. По его словам, резкие изменения курса валют чаще всего происходят на фоне неожиданных событий на мировой арене.
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