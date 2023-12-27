Куриные яйца за неделю подорожали на 4%
За последнюю неделю куриные яйца прибавили в цене еще 4%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
«За период с 19 по 25 декабря 2023 г. выросли цены на яйца куриные - на 4%», - сказано в материалах ведомства.
Также выросли цены на баранину, говядину, вареные колбасы, пшеничную муку, макаронные изделия, поваренную соль и другие продукты питания. Огурцы за неделю подорожали на 8,8%, помидоры - на 4%.
При этом стоимость мяса кур снизилась (-0,8%). Также упали цены на печенье и черный чай (-0,1%).
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против производителей куриных яиц из Кемеровской, Воронежской, Ивановской областей и Донецкой республики из-за завышения стоимости продукции, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Фадеев разочаровался в Глюкозе из-за участия в вечеринке Ивлеевой
- В Минфине заявили, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2024 года
- СМИ: Прокурор запросил для участников «Маяковский чтений» до семи лет колонии
- Куриные яйца за неделю подорожали на 4%
- Минюст внес четыре иностранные НПО в реестр нежелательных
- Сторонники оппозиции в Сербии объявили о 24-часовой акцию протеста в Белграде
- ЦИК закончил регистрацию самовыдвиженцев на выборах президента РФ
- Минфин: Обмен заблокированных активов начнется в январе 2024 года
- Нетаньяху заявил, что Эрдоган не имеет права читать мораль Израилю
- Тимошенко призвала Зеленского предложить новый план по спасению Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru