Куриные яйца за неделю подорожали на 4%

«За период с 19 по 25 декабря 2023 г. выросли цены на яйца куриные - на 4%», - сказано в материалах ведомства.

Также выросли цены на баранину, говядину, вареные колбасы, пшеничную муку, макаронные изделия, поваренную соль и другие продукты питания. Огурцы за неделю подорожали на 8,8%, помидоры - на 4%.

При этом стоимость мяса кур снизилась (-0,8%). Также упали цены на печенье и черный чай (-0,1%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против производителей куриных яиц из Кемеровской, Воронежской, Ивановской областей и Донецкой республики из-за завышения стоимости продукции, напоминает «Радиоточка НСН».

