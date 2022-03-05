Кремль счёл «экстраординарной» ситуацию в экономике РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как «экстраординарную» ситуацию в отечественной экономике, требующей такого же рода мер и ежедневных консультаций с главой государства. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о плане действий относительного программного обеспечения.

Газета «Коммерсант» сообщила, что российские власти обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ софта, принадлежащего правообладателю из стран, которые поддерживают санкции.

По словам Пескова, обстоятельства заставляют прибегать к нестандартным, смелым мерам во имя собственным интересам. Он отметил, что планы «верстаются», оперативно функционирует штаб кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

