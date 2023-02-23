Компания Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока»

Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока», сообщает ТАСС.

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Руководство компании приняло решение полностью списать свои инвестиции после повреждений газопровода.

Также в компании указали на сложившуюся геополитическую ситуацию, которая не позволяет «предсказать сроки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры».

«Продолжать работать в России нецелесообразно. Пути назад нет. Нет никакого ожидания в надежде на улучшение. Мы покидаем Россию», - резюмировал глава Wintershall Dea Марио Мерен.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксонии, заместитель главы оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Михаэль Кречмер призвал восстановить «Северный поток», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2
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