Компания Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока»

Руководство компании приняло решение полностью списать свои инвестиции после повреждений газопровода.

Также в компании указали на сложившуюся геополитическую ситуацию, которая не позволяет «предсказать сроки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры».

«Продолжать работать в России нецелесообразно. Пути назад нет. Нет никакого ожидания в надежде на улучшение. Мы покидаем Россию», - резюмировал глава Wintershall Dea Марио Мерен.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксонии, заместитель главы оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Михаэль Кречмер призвал восстановить «Северный поток», сообщает НСН.

