Кипр досрочно выплатил России кредит размером 1,58 млрд евро
2 сентября22:50
Власти Кипра сообщили о досрочном закрытии кредита размером в 1,58 млрд евро перед Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую информации опубликовал министр финансов Кипра Харис Георгиадис в своем микроблоге в Twitter. Он также сообщил, что республика теперь самостоятельно имеет возможность обеспечивать свои потребности на рынке.
Как пишет агентство, досрочную выплату кредита стране позволил осуществить профицит бюджета и размещение облигаций в мае текущего года.
Кипр взял у России кредит в 2011 году.
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