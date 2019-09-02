Кипр досрочно выплатил России кредит размером 1,58 млрд евро

Власти Кипра сообщили о досрочном закрытии кредита размером в 1,58 млрд евро перед Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую информации опубликовал министр финансов Кипра Харис Георгиадис в своем микроблоге в Twitter. Он также сообщил, что республика теперь самостоятельно имеет возможность обеспечивать свои потребности на рынке.

Как пишет агентство, досрочную выплату кредита стране позволил осуществить профицит бюджета и размещение облигаций в мае текущего года.

Кипр взял у России кредит в 2011 году.

