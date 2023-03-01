Казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации
Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны РФ по ключевым направлениям в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил руководитель федеральной службы Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как отметил глава казначейства, проверки ведутся в соответствии с поручением премьера, данным в ходе Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
«Мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям ... Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», — цитирует Артюхина ТАСС.
Глава казначейства добавил, что работа будет продолжена.
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