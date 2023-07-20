Канада ввела санкции против Сытого

Канада ввела рестрикции против главы «Русского дома» в Центральноафриканской республике Дмитрия Сытого, говорится в заявлении правительства североамериканской страны.

Иосиф Пригожин оценил санкции Канады против него

Помимо Сытого, под санкции также попали Александр Кузин и Евгений Ходотов.

Ранее днем Канада также объявила о санкциях против Пригожина, Тимати и Скляра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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