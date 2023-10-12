Кабмин выделит деньги на ускоренное строительство дорог в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в регионах будут выделены 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук

В ходе заседания правительства он уточнил, что речь идёт о десятках инфраструктурных проектов, которые имеют «особое значение для социально-экономического развития» субъектов.

«Среди них - реконструкция моста в Орле, возведение нового выезда из Уфы, которые будут завершены ещё до конца года, а также сооружение обходов Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов», - отметил Мишустин.

Глава правительства добавил, что также будет «ускорено строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга», благодаря чему все участки трассы будут открыты до конца 2024 года.

Ранее руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что московская компания «Световые Технологии» поставила более 20 тысяч светильников для освещения федеральной трассы М-12 «Москва - Казань», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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