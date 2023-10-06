Кабмин утвердил пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну

Правительство России утвердило заградительную пошлину в размере 50 тысяч рублей за тонну на экспорт топлива для непроизводителей, меры будут действовать до конца 2025 года. Об этом сообщили в кабмине.

В России с 1 октября восстановили топливный демпфер в полном объеме

«Для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива ... введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают ... для перепродажи», — указали в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению кабмина, коэффициент n для пошлины на экспорт топлива будет нулевым, если у декларанта имеются документы, подтверждающие, что он является переработчиком сырья. При этом с 1 января 2026 года коэффициент n составит 0 рублей за тонну для всех категорий лиц.

Ранее правительство объявило о восстановлении с 1 октября топливного демпфера, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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