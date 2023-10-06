Кабмин утвердил пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну

«Для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива ... введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают ... для перепродажи», — указали в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению кабмина, коэффициент n для пошлины на экспорт топлива будет нулевым, если у декларанта имеются документы, подтверждающие, что он является переработчиком сырья. При этом с 1 января 2026 года коэффициент n составит 0 рублей за тонну для всех категорий лиц.

Ранее правительство объявило о восстановлении с 1 октября топливного демпфера, напоминает RT.

