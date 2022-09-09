Кабмин России возобновил запрет на вывоз семян рапса

В сообщении говорится, что запрет не будет касаться стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также экспорта рапса «в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам».

Кроме того, правительство РФ до 31 августа 2024 года продлило срок действия экспортной пошлины на соевые бобы на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну.

Ранее кабмин России запретил вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов до конца февраля 2023 года, сообщает RT,

