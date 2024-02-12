Кабмин РФ выделил 20 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям
Правительство России направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
По его словам, подобная мера поддержки позволит специалистам аграрного сектора получать инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке. На льготных условиях планируют дополнительно привлечь в отрасль более 800 миллиардов кредитных средств.
Уточняется, что часть денег будет направлена на проведение сезонных полевых работ. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит увеличить переработку сырья на отечественных мощностях.
Ранее Россия вошла в пятерку крупнейших стран-экспортеров зерна в Евросоюз (ЕС). ЕС увеличил объемы закупок российского зерна в десять раз за год — до 180 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru