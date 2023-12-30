Кабмин продлил запрет на вывоз риса из России до 30 июня 2024 года

Премьер Павительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении запрета на экспорт риса до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте кабмина.

Минсельхоз предложил на полгода продлить запрет на вывоз риса из России

Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, говорится в документе.

«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано», - говорится в сообщении.

Запрет на экспорт не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, а также Абхазии и Южной Осетии.

Также в российском правительстве установили тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерна, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 31 декабря 2024 года.

Временный запрет на экспорт риса из России ввели 1 июля 2022 года и несколько раз продлевали. В 2023 году валовый сбор риса в 2023 году составил 1 млн тонн, сообщили в Росстате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДНРЛНРПравительство РоссииЗапрет

Горячие новости

Все новости

партнеры