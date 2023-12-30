Кабмин продлил запрет на вывоз риса из России до 30 июня 2024 года
Премьер Павительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении запрета на экспорт риса до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте кабмина.
Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, говорится в документе.
«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано», - говорится в сообщении.
Запрет на экспорт не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, а также Абхазии и Южной Осетии.
Также в российском правительстве установили тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерна, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 31 декабря 2024 года.
Временный запрет на экспорт риса из России ввели 1 июля 2022 года и несколько раз продлевали. В 2023 году валовый сбор риса в 2023 году составил 1 млн тонн, сообщили в Росстате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru