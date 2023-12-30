Кабмин подписал постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня
Правительство России утвердило беспошлинный импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Решение призвано обеспечить стабильные цены на яйца на фоне наращивания предложения на внутреннем рынке.
Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины для ввоза 1,2 млрд яиц, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». За выдачу документов для импорта будет отвечать Минсельхоз. В правительстве также определили список компаний, которых освободят от уплаты ввозных пошлин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru