Кабмин подписал постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня

Правительство России утвердило беспошлинный импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Решение призвано обеспечить стабильные цены на яйца на фоне наращивания предложения на внутреннем рынке.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины для ввоза 1,2 млрд яиц, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». За выдачу документов для импорта будет отвечать Минсельхоз. В правительстве также определили список компаний, которых освободят от уплаты ввозных пошлин.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЯйцаИмпортПравительство России

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