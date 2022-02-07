Кабмин одобрил законопроект по расширению налога на дополнительный доход
Правительство одобрило законопроект по расширению налога НДД на 27 участков ХМАО, ЯНАО и республики Коми при условии его доработки, сообщает ТАСС.
Отмечается, что доработки носят юридико-технический характер и не имеют существенного значения для содержания законопроекта.
Сообщается также, что подобная мера приведет к дополнительным поступлениям в бюджет на сумму 84 миллиардов рублей до 2027 года.
Ранее РБК сообщила, что налог на доходы с депозитов россиян на вклады более одного миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой. Это относится к вкладам, начисленный процент с которых составляет более 42,5 тысяч рублей за год. Делягин считает, что это не повлияет на граждан с более низкими доходами.
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