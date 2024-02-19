Ивановский завод тяжелого станкостроения вернут государству

Три новые линии метро будут открыты в Москве до 2030 года Более 120 светоотражающих элементов навигации установлены на улицах Москвы Флагманский центр в больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца года 100% москвичей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами Облачная с прояснениями погода ждёт жителей столичного региона