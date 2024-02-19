Ивановский завод тяжелого станкостроения вернут государству

Генпрокуратура через суд истребует в пользу государства право владения Ивановским заводом тяжелого машиностроения, говорится на сайте арбитражного суда Ивановской области.

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«Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением… об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения», - говорится в сообщении.

Ивановский завод тяжелого станкостроения является одним из крупнейших в стране станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования. «Коммерсант» в свою очередь пишет, что Генпрокуратура установила незаконную приватизацию предприятия в 1990-х.

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