Испания закупила рекордный объем российского зерна за 11 лет
В октябре 2023 года на Испанию пришлось 55 процентов экспорта российского зерна, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.
Уточняется, что Испания закупила в России 110 тысяч тонн зерна на сумму в €24 миллиона, установив новый рекорд с ноября 2012 года. Затраты на закупки в денежном выражении в сравнении с сентябрем 2023 года выросли в 17 раз.
Прочие страны Евросоюза (ЕС) за октябрь 2023 года импортировали 91 тысячу тонн. Общий экспорт российского зерна в страны ЕС за 10 месяцев 2023 года вырос на 50 процентов и составил 1,2 миллиона тонн, следует из данных статистики.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН сообщил, что урожай зерна в России по итогам года достиг отметки в 145 миллиона тонн, а запасы составили 34 миллиона тонн, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru