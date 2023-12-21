Испания закупила рекордный объем российского зерна за 11 лет

В октябре 2023 года на Испанию пришлось 55 процентов экспорта российского зерна, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

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Уточняется, что Испания закупила в России 110 тысяч тонн зерна на сумму в €24 миллиона, установив новый рекорд с ноября 2012 года. Затраты на закупки в денежном выражении в сравнении с сентябрем 2023 года выросли в 17 раз.

Прочие страны Евросоюза (ЕС) за октябрь 2023 года импортировали 91 тысячу тонн. Общий экспорт российского зерна в страны ЕС за 10 месяцев 2023 года вырос на 50 процентов и составил 1,2 миллиона тонн, следует из данных статистики.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН сообщил, что урожай зерна в России по итогам года достиг отметки в 145 миллиона тонн, а запасы составили 34 миллиона тонн, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЕвросоюзИспанияРоссияИмпортЗерно

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