Инвесторы приобрели у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года
На городских торгах было реализовано 710 нежилых помещений и зданий с января по июнь на сумму порядка 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что такой показатель в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. По словам Ефимова, инвесторы приобрели у столицы почти 200 тысяч «квадратов». Так, на торги были выставлены 672 нежилых помещения и 38 отдельно стоящих зданий.
Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков рассказал, что больше всего торгов состоялось в центре столицы, там реализовали 168 объектов. Вторым по популярности стал Западный административный округ, где было реализовано 144 объекта. При этом самым большим объектом был паркинг площадью свыше 16 тысяч «квадратов».
Таким образом, Москва активно выставляет и реализует на торгах принадлежащее ей имущество для жителей столицы, предпринимателей и инвесторов.
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