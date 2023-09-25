Инвестор построит образовательный комплекс на Котляковской улице в Москве
Москва заключила договор участия, в рамках которого инвестор построит и передаст городу образовательный комплекс на юге столицы. О деталях соглашения рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В рамках девелоперских проектов наряду с жилыми домами столичные инвесторы строят и социальную инфраструктуру, передавая городу по договорам участия поликлиники, школы и детские сады. Сейчас город согласовал строительство образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово, который смогут посещать 825 детей», - отметил он.
В Москомстройинвесте в свою очередь пояснили, что договор по указанному объекту еще не подписан и находится на согласовании сторон.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в районе появится школа и детский сад.
Подобные проекты помогают соблюдать в столице принцип сбалансированности при строительстве объектов. Появление новых домов, метро и дорог влияет не бытовые потребности жителей, создается все необходимое для жизни горожан. Город проектируется с учетом будущих перспектив, чтобы пользоваться всеми новыми объектами могло не одно поколение москвичей.
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