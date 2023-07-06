Инвестиционный портал Москвы стал победителем премии «Приоритет: Цифра — 2023»

Инвестиционный портал Москвы признали лучшим в Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023». Она проводится при поддержке Минпромторга России и Минцифры России. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичный Инвестиционный портал с момента своего появления в 2014 году стал самым крупным специализированным сайтом, посвященным инвестициям. Предприниматели могут ознакомиться на нем с актуальной статистикой и аналитикой, узнать больше о воплощаемых в жизнь столичных инвестиционных проектах и мерах поддержки бизнеса. Портал одержал победу в одной из наиболее популярных номинаций — «Цифровая трансформация». При этом на конкурс пришло порядка 200 заявок из 48 российских регионов, отметил вице-мэр.

Отмечается, что на Инвестиционном портале можно воспользоваться множеством мер поддержки в онлайн-режиме. Москва помогает разнообразными преференциями как действующим предприятиям, так и начинающим организациям.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, портал является планомерным продолжением политики московских властей, цель которой — расширение доступности мер поддержки бизнеса. На нем находится порядка 30 онлайн-сервисов, повышающих эффективность взаимодействия города и предпринимателей. В онлайн-формате здесь можно оформить заявку на получение субсидии и льготного займа, отправить на рассмотрение в столичное правительство концессионную инициативу или инвестпроект, выбрать наиболее подходящие меры поддержки и многое другое. Возможность работы онлайн не только бережет время инвесторов, но и способствует прозрачности и понятности партнерства бизнеса и города.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что портал позволяет инвесторам воспользоваться целым комплексом аналитических инструментов, которые дают возможность определиться с площадкой для старта или развития собственного бизнеса. Помогает этому Инвестиционная карта, которая позволяет оценить интенсивность трафика, половозрастную структуру и численность населения. Кроме того, она познакомит пользователей с прилегающей инфраструктурой.

Также Инвестиционный портал предусматривает прямой канал связи инвесторов и промышленников с московским правительством. Сервис «Московский инвестор» помогает предпринимателям в режиме одного окна направлять предложения и вопросы по улучшению и ведению инвестиционной деятельности. Как правило, регламентированный срок получения ответа составляет 10 рабочих дней, фактический — четыре рабочих дня. В том случае, если проблема не будет решена, то пользователь сможет повторно направить сообщение на рассмотрение.