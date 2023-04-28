Инновационная прачечная из ОЭЗ «Технополис Москва» получила международный эко-сертификат

Работающая на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» инновационная прачечная Berendsen получила международный сертификат, подтверждающий ее экологическую безопасность.

Предприятие занимается чисткой спецодежды и униформы для работников сфер фармацевтики и микроэлектроники. Речь идет о работе в «чистых помещениях», где применяются повышенные требования к одежде сотрудников.

«Инновационная прачечная не только старается обеспечить чистоту для своих клиентов, но и заботится об окружающей среде. Стандарты международного экологического сертификата подразумевают, что производство полностью перейдет на диодное освещение, вторичную переработку одежды, став более энергоэффективным и менее углеродоемким», - сообщил генеральный директор Berendsen Ярослав Федин.

По его словам, компания активно сотрудничает с другими предприятиями ОЭЗ.

Помимо Berendsen в России есть только одна компания, занимающаяся чисткой специализированной униформы. Прачечная использует инновационную IT-систему мониторинга одежды. В 2022 году предприятие обработало 1,3 млн изделий, а с начала 2023 года уже более 200 тыс., рост производства составил 15%.

Компания работает на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Как уточнили в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики, на площадке «Печатники» действует более 100 высокотехнологичных производств, которые создали свыше шести тысяч рабочих мест. Там широко представлены компании, выпускающие микроэлектронику и робототехнику, энергосберегающее оборудование, инструменты и высокотехнологичные материалы, кроме того в «Печатниках» расположены фармацевтические предприятия.

Высокотехнологичные предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» расположены на шести площадках: «Алабушево», «Ангстрем», «Микрон», «МИЭТ», «Печатники» и «Руднево».

