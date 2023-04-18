Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд
18 апреля 202311:43
На открытии торгов индекс Мосбиржи побил годовой рекорд, превысив 2600 пунктов впервые с 11 апреля прошлого года.
По состоянию на 11:36 индекс равен 2609 пункта. Индекс РТС растет до 1007 пунктов.
Ранее Московская биржа сообщила о росте количества «нетипичных ситуаций» в ходе торгов ценными бумагами, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru