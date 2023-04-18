Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд

На открытии торгов индекс Мосбиржи побил годовой рекорд, превысив 2600 пунктов впервые с 11 апреля прошлого года.

По состоянию на 11:36 индекс равен 2609 пункта. Индекс РТС растет до 1007 пунктов.

Ранее Московская биржа сообщила о росте количества «нетипичных ситуаций» в ходе торгов ценными бумагами, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТоргиБиржа

Горячие новости

Все новости

партнеры