И так дешево! Скидку в 25% на российский газ для Турции назвали невозможной
Если бы Турция вошла в Союзное государство, то скидку на газ для нее можно было бы сделать и в 50%, отметил в эфире НСН Александр Фролов.
Россия не будет продавать газ Турции со скидкой в 25%, государству это невыгодно, тем более доставка газа уже стала дешевле благодаря газопроводу «Турецкий поток», заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с НСН.
Накануне Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщил, что Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на поставку российского газа. По информации агентства, турецкая сторона рассчитывает, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к платежам, сделанным в 2022 году. В случае если стороны не смогут договориться о снижении цен, уточняет Bloomberg, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года. Александр Фролов отметил, что Россия не может постоянно делать скидки на газ для стран, у которых проблемы в экономике.
«Если Турция стукнет кулаком по столу и скажет: Мы требуем! Продавайте нам дешевле! Зачем? Пусть они пойдут по рынку и поищут дешевле. У нас в 2015 году уже была ситуация, когда турецкое руководство на полном серьезе говорило, что заместит российский газ. Но что-то этого газа не нашлось, тем более дешевле. У нас бывали разные ситуации с Турцией, но сейчас вступать в конфликт из-за цены газа… У Турции большие сложности в экономике, но если каждый раз делать скидки, когда у какой-то экономики сложности, то Евросоюзу мы газ должны были бы продавать за 100 долларов, начиная с 2009 года. Вероятность того, что Россия, продавая газ Турции по очень привлекательной цене, начнет продавать газ с еще дополнительной скидкой в 25%, не представляется возможной. Это не в интересах России. Если бы Турция вошла в Союзное государство, то можно будет сделать скидку и 50%», - сказал Фролов.
Он отметил, что стоимость доставки газа в Турцию и так резко сократилась после запуска «Турецкого потока». При этом Фролов напомнил, что у России и Турции контракт на поставку газа имеет нефтяную привязку и рассказал, каким образом рассчитывалась бы теоретическая скидка.
«Турция уже добилась более выгодных условий поставки газа из России после запуска «Турецкого потока». Под этими условиями были более внушительные основания. Они заключались в том, что протяженность плеча доставки газа, а также стоимость доставки в Турцию, резко сократилась. До этого газу приходилось идти по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и только после этого он попадал в Турцию. Приходилось платить каждой стране на всем протяжении. Откуда может взяться 25%? В отличие от украинского контракта, контракт с Турцией никто не разглашал. С Турцией контракт у нас имеет нефтяную привязку. Турция может сказать: А давайте мы в качестве основы возьмем нефть марки Urals и будем к ней привязываться, вы же делаете скидку к нефти Brent? Если так ставить вопрос, то еще можно понять, почему 25%», - резюмировал Фролов.
Ранее агентство Fitch Ratings понизило рейтинг турецкой экономики до «мусорного» — с B+ до B, указав, что политика Анкары способствует «спиральному росту инфляции» и препятствует притоку капитала. Bloomberg указывал, что в Турции самый низкий уровень реальной доходности в мире — минус 64,6%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- В Европе назвали инцидент с «Дождем»* нарушением свободы СМИ
- Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год
- Москалькова: МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине
- СМИ: заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонили
- Медведев поблагодарил Зеленского за отказ от переговоров
- Роналду опроверг слухи о желании покинуть ЧМ из-за конфликта с тренером
- Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену
- Байден заявил, что США продолжат работать над освобождением Уилана
- Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза
- Джо Байден выступит с экстренным обращением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru