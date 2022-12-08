И так дешево! Скидку в 25% на российский газ для Турции назвали невозможной

Накануне Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщил, что Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на поставку российского газа. По информации агентства, турецкая сторона рассчитывает, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к платежам, сделанным в 2022 году. В случае если стороны не смогут договориться о снижении цен, уточняет Bloomberg, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года. Александр Фролов отметил, что Россия не может постоянно делать скидки на газ для стран, у которых проблемы в экономике.

«Если Турция стукнет кулаком по столу и скажет: Мы требуем! Продавайте нам дешевле! Зачем? Пусть они пойдут по рынку и поищут дешевле. У нас в 2015 году уже была ситуация, когда турецкое руководство на полном серьезе говорило, что заместит российский газ. Но что-то этого газа не нашлось, тем более дешевле. У нас бывали разные ситуации с Турцией, но сейчас вступать в конфликт из-за цены газа… У Турции большие сложности в экономике, но если каждый раз делать скидки, когда у какой-то экономики сложности, то Евросоюзу мы газ должны были бы продавать за 100 долларов, начиная с 2009 года. Вероятность того, что Россия, продавая газ Турции по очень привлекательной цене, начнет продавать газ с еще дополнительной скидкой в 25%, не представляется возможной. Это не в интересах России. Если бы Турция вошла в Союзное государство, то можно будет сделать скидку и 50%», - сказал Фролов.

Он отметил, что стоимость доставки газа в Турцию и так резко сократилась после запуска «Турецкого потока». При этом Фролов напомнил, что у России и Турции контракт на поставку газа имеет нефтяную привязку и рассказал, каким образом рассчитывалась бы теоретическая скидка.