И правильно делает. Назван плюс сокращения компаний с госучастием
Бывший замминистра сельского хозяйства заявил в эфире НСН, что государству нужно избавляться от участия в мелких неэффективных компаниях.
В России существенно сократилось количество компаний с государственным участием. По данным Росстата, госкомпаний стало меньше на 30 процентов, а юрлиц с госучастием – на 9 процентов. Больше всего сокращение коснулось предприятий обрабатывающей отрасли.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в интервью НСН заявил, что государство должно минимизировать свое участие в мелких и неэффективных предприятиях.
«Процесс очень простой. Есть масса компаний, например, военно-промышленные компании (ВПК) с государственным участием, и обрабатывающие предприятия. Они же разноразмерные: допустим, есть тысяча компаний в каком-то секторе экономики, из них 950 средние и мелкие, и только три – крупные. Соответственно, в мелких компаниях принимать участие государству во-первых не интересно, во-вторых неэффективно, в третьих – хлопотно. Поэтому там государство свое участие минимизирует. И правильно делает.
К примеру, сократилось участие на 200 предприятий, но вчера государство контролировало оборот в триллион рублей, а сегодня контролирует 800 млрд рублей. Вот эти цифра больше бы отражала реальность участия или неучастия государства», - заявил собеседник НСН.
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