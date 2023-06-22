Honda опровергла своё возвращение в Россию
Японская транснациональная корпорация Honda не имеет планов возвращения в Россию, заявили ТАСС в пресс-службе производителя. Там напомнили, что, согласно принятому решению, поставки автомобилей компании в РФ были прекращены в марте 2022 года.
С тех пор никаких изменений в этом плане не произошло, уточнили в концерне. В связи с отсутствием планов по возобновлению бизнеса в РФ, там не может быть официальных дилеров или дистрибьюторов. Так автопроизводитель прокомментировал ситуацию вокруг начала поставок его продукции одной из российских компаний.
Днём ранее в Санкт-Петербурге открылся дилерский центр, где представлены восемь моделей автомобилей Honda. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», машины будут попадать на территорию России по механизму параллельного импорта из Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru