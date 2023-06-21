Honda опровергла слухи о поставках автомобилей в Россию

Руководство японской компании Honda опровергло слухи о поставках автомобилей России. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Honda отметили, что импортом занимается юридическое лицо, не аффилированное с компанией. Также сообщается, что все их машины поставляются из Китая по параллельному импорту.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что В России могут запретить параллельный импорт телефонов Samsung и

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:АвтомобилиИмпорт

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