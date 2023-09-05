Gunvor предрёк падение цен на нефть до $71-72 за баррель

Международный нефтяной трейдер Gunvor выразил обеспокоенность в связи с возможным падение цен на нефть с текущих отметок в 90 долларов за баррель до 71-72 долларов США в течение шест месяцев. Как передаёт Bloomberg, компания основывает свой негативный прогноз на трёх факторах.

Первый заключается в том, что экономика некоторых стран Евросоюза оказалась в состоянии рецессии. В Соединённых Штатах Америки она ожидается на умеренном уровне. Кроме того, неясными остаются перспективы спроса на чёрное золото в Китае, который сейчас остаётся самым крупным его импортёром.