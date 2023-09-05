Gunvor предрёк падение цен на нефть до $71-72 за баррель
Международный нефтяной трейдер Gunvor выразил обеспокоенность в связи с возможным падение цен на нефть с текущих отметок в 90 долларов за баррель до 71-72 долларов США в течение шест месяцев. Как передаёт Bloomberg, компания основывает свой негативный прогноз на трёх факторах.
Первый заключается в том, что экономика некоторых стран Евросоюза оказалась в состоянии рецессии. В Соединённых Штатах Америки она ожидается на умеренном уровне. Кроме того, неясными остаются перспективы спроса на чёрное золото в Китае, который сейчас остаётся самым крупным его импортёром.
В случае правильности прогноза Gunvor, цены на нефть могут вернутся практически к уровню конца июня 2023 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», активный рост цен последних месяцев обусловлен сокращением экспорта нефти Саудовской Аравией и Россией.
На торгах вторника, 5 сентября ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent преодолели вверх отметку $90 баррель. Это произошло впервые с середины ноября 2022 года. Скачок был вызван решением Саудовской Аравии и России продлить дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до конца года.
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