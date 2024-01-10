Грузопоток по Севморпути вырос до исторического максимума в 36,25 млн тонн

Гендиректор корпорации Алексей Лихачев рассказал, что достичь подобных высоких показателей удалось благодаря ключевым партнерам корпорации, в первую очередь «Новатэку». Так, на его долю приходится свыше половины перевозок по СМП. Кроме того, весомый вклад внесли «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель» и другие компании.

Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что свыше трех млн тонн грузов транспортировали по новым мостам через границу России и Китая в январе-ноябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

