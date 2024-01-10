Грузопоток по Севморпути вырос до исторического максимума в 36,25 млн тонн
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году составил 36,254 млн тонн, такой показатель на 250 тысяч тонн больше установленного планового показателя в 36 млн тонн. Об этом сообщается на сайте корпорации «Росатом».
Гендиректор корпорации Алексей Лихачев рассказал, что достичь подобных высоких показателей удалось благодаря ключевым партнерам корпорации, в первую очередь «Новатэку». Так, на его долю приходится свыше половины перевозок по СМП. Кроме того, весомый вклад внесли «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель» и другие компании.
Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что свыше трех млн тонн грузов транспортировали по новым мостам через границу России и Китая в январе-ноябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru