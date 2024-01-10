Грузопоток по Севморпути вырос до исторического максимума в 36,25 млн тонн

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году составил 36,254 млн тонн, такой показатель на 250 тысяч тонн больше установленного планового показателя в 36 млн тонн. Об этом сообщается на сайте корпорации «Росатом».

Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов

Гендиректор корпорации Алексей Лихачев рассказал, что достичь подобных высоких показателей удалось благодаря ключевым партнерам корпорации, в первую очередь «Новатэку». Так, на его долю приходится свыше половины перевозок по СМП. Кроме того, весомый вклад внесли «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель» и другие компании.

Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что свыше трех млн тонн грузов транспортировали по новым мостам через границу России и Китая в январе-ноябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/aa_alikhanov
ТЕГИ:РосатомРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры