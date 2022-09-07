Греф заявил о возможном сокращении ВВП на 4,5% по итогам года

«На сегодняшний день наш прогноз по динамике ВВП в этом году составляет примерно -4,5%. Скорее всего, в пределах этой цифры», — заявил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что такой прогноз более оптимистичный, чем те, «которые складывались в начале кризисной ситуации», пишет RT.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ВВП страны в нынешнем году упадет примерно на 4%, а в следующем сократится на 1,5%, напоминает РИА ФАН.

