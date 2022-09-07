Греф заявил о возможном сокращении ВВП на 4,5% по итогам года
Валовой внутренний продукт России по итогам года снизится примерно на 4,5%, считает глава Сбербанка Герман Греф. Слова председателя правления финансовой организации приводит ТАСС.
«На сегодняшний день наш прогноз по динамике ВВП в этом году составляет примерно -4,5%. Скорее всего, в пределах этой цифры», — заявил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что такой прогноз более оптимистичный, чем те, «которые складывались в начале кризисной ситуации», пишет RT.
Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ВВП страны в нынешнем году упадет примерно на 4%, а в следующем сократится на 1,5%, напоминает РИА ФАН.
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