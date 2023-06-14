Греф заявил, что быстро перестроить экономику РФ невозможно

По его словам, в РФ производится такое количество товаров, что их невозможно освоить на внутреннем рынке.

Как отметил банкир, Россия останется экспортно-ориентированной страной.

Также глава Сбербанка указал, что нет ни одного государства, которое полностью бы себя обеспечивала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

