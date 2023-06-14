Греф заявил, что быстро перестроить экономику РФ невозможно
14 июня 202303:18
Экономика России сильно интегрирована в мировую и быстро перестроить её невозможно и ненужно, сообщил РБК глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, в РФ производится такое количество товаров, что их невозможно освоить на внутреннем рынке.
Как отметил банкир, Россия останется экспортно-ориентированной страной.
Также глава Сбербанка указал, что нет ни одного государства, которое полностью бы себя обеспечивала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru