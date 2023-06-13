«Грандиозные планы»: Торговые центры ожидают доковидных продаж к 2025 году

«Это позитивный фактор, что появляется рост трафика, потому что вы помните, что были ковидные года, потом уход иностранных компаний из России. Это привело к крепкому падению трафика. Сейчас трафик восстанавливается. Мы, честно говоря, видим большую позитивную тенденцию, так как российские ритейлеры получили большой толчок к развитию, планы у всех грандиозные на 2023 год. Поэтому я думаю, что трафик еще больше будет расти, продажи будут расти медленнее. Я думаю, что в течение двух лет без каких-то резких колебаний все стабилизируется, вернется к уровню доковидного 2019 года», - отметил Шакиров.

По его словам, средний чек растет не так быстро, так как покупатели уже готовы вернуться в торговые центры, но не готовы тратить столько, сколько раньше.

«Тот факт, что средний чек падает, а продажи не растут так, как растет средняя посещаемость, говорит о том, что люди более взвешенно относятся к покупкам. Они уже восстановили свою способность приходить в магазины и проводить в торговых центрах время, а покупательская способность восстанавливается хуже, к сожалению, чем просто посещаемость», - заключил он.

В апреле управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский говорил «Радиоточке НСН», что в российских торговых центрах пустует около 15% площадей, при этом пик строительства ТЦ давно прошел.

