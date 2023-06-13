«Грандиозные планы»: Торговые центры ожидают доковидных продаж к 2025 году
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что трафик в торговых центрах уже активно восстанавливается.
Трафик в торговых центрах начал расти, а к уровню доковидных продаж можно будет вернуться за два года, рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН.
В апреле—мае 2023 года трафик в магазинах одежды, обуви и аксессуаров Москвы вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали в Focus Technologies. При этом товарооборот таких точек продаж за этот же период увеличился всего на 2%, так как средний чек в фешен-сегменте снизился на 5%. Шакиров объяснил эту тенденцию.
«Это позитивный фактор, что появляется рост трафика, потому что вы помните, что были ковидные года, потом уход иностранных компаний из России. Это привело к крепкому падению трафика. Сейчас трафик восстанавливается. Мы, честно говоря, видим большую позитивную тенденцию, так как российские ритейлеры получили большой толчок к развитию, планы у всех грандиозные на 2023 год. Поэтому я думаю, что трафик еще больше будет расти, продажи будут расти медленнее. Я думаю, что в течение двух лет без каких-то резких колебаний все стабилизируется, вернется к уровню доковидного 2019 года», - отметил Шакиров.
По его словам, средний чек растет не так быстро, так как покупатели уже готовы вернуться в торговые центры, но не готовы тратить столько, сколько раньше.
«Тот факт, что средний чек падает, а продажи не растут так, как растет средняя посещаемость, говорит о том, что люди более взвешенно относятся к покупкам. Они уже восстановили свою способность приходить в магазины и проводить в торговых центрах время, а покупательская способность восстанавливается хуже, к сожалению, чем просто посещаемость», - заключил он.
В апреле управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский говорил «Радиоточке НСН», что в российских торговых центрах пустует около 15% площадей, при этом пик строительства ТЦ давно прошел.
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